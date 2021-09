Thuishulp Evelien komt al twee jaar bij Theo uit Den Bosch over de vloer: ‘We weten van elkaar wat we leuk vinden’

ZOMERSERIEDEN BOSCH – Een luisterend oor, hulp bij medicatie of met het aankleden. Ziek zijn is lastig, zeker in tijden van corona, maar gelukkig zijn de helden van de thuiszorg er.

Door de hulp van Evelien van der Drift (60) kan Theo Wouters (80) nog zelfstandig blijven wonen. Ze ondersteunt hem met dagelijkse huishoudelijke taken, maar is er natuurlijk ook tijd voor gezelligheid. “We luisteren via Spotify samen naar muziek in het zonnetje op het balkon.”

“Kom, stap in!” Het is iets dat Evelien vaker tegen Wouters (80) zegt. Dan gaan ze samen met de auto op pad. Samen ergens lunchen in de stad of wandelen in de Drunense Duinen. Evelien: “Laatst zijn we, toen het lekker weer was, zelfs even op en neer gereden naar ons vakantiehuisje in Zeeland. Lekker, toch?!”

Evelien, die uit Udenhout komt, werkt vanuit Home Instead bij Theo. Home Instead is een bedrijf dat mensen persoonlijk begeleidt en dus niet medisch ondersteunt. “Dat doet de reguliere thuiszorg,” legt Evelien uit.

Herseninfarct

Theo woont in Den Bosch. Hij heeft nog geen medische ondersteuning nodig. Theo kreeg een paar jaar geleden een herseninfarct, waardoor hij een slecht zicht heeft en vergeetachtig kan zijn. “We helpen Theo met huishoudelijke taken en zijn er dus ook voor de gezelligheid. We ruimen op, doen samen boodschappen of gaan er met z’n tweetjes op uit. Vijf dagen in de week, elke dag voor vier uur. Ik kom twee keer per week, al twee jaar lang. We voelen elkaar dus goed aan en kennen elkaars privélevens. We weten we van elkaar wat we leuk vinden.”

Quote Doordat zij er er zijn, kan ik zelfstan­dig blijven wonen Theo Wouters

Theo: “Omdat ik echt de tijd heb met deze dames, voelt het heel vertrouwd. Ik kan niet zonder hun hulp. Doordat zij er zijn, kan ik nog zelfstandig wonen. En dat is me veel waard.”

Leuke dingen

Evelien houdt niet van stilzitten en dat vindt Theo helemaal niet erg. “We kijken eigenlijk nooit televisie.” Wat ze dan wel doen? “Een terrasje pakken is één van onze hoofdactiviteiten,” lacht Theo. Evelien lacht terug. Ze pakt eventjes stevig zijn hand vast. “We doen allerlei leuke dingen. Zo zijn we laatst naar een avond naar muziekoptredens in het Zomertheater geweest. We vonden het allebei super! Maar we vermaken ons ook in en rondom het huis.”

Volledig scherm Er wordt tijdens uitjes, maar ook thuis heel wat afgelachen door Theo en Evelien. © copyright Marc Bolsius

“Zo houden we allebei van muziek. Theo heeft ook Spotify, modern hé? We luisteren via Spotify vaak muziek op het balkon in de zon. Dan drinkt hij een biertje en ik een kopje thee.” Theo: “Heerlijk toch? Dat is haar werk! Heeft ze goed bekeken, of niet?” Evelien lacht: “Ja, ik ben altijd blij als ik hier naar toe mag.”

Corona

Toen het land in lockdown was, kreeg Evelien corona en moest Theo ook een paar dagen binnen blijven. “Dat kon eigenlijk echt niet, hij kan helemaal niet zo lang alleen zijn.” Theo: “Ach, dat is goed gekomen. Jij voelt je daar meer schuldig om dan nodig is.”

Theo woont in een serviceflat in Den Bosch. Op de bovenste verdieping is het restaurant, waar hij normaal gesproken elke avond eet. Tijdens de lockdowns kon dat niet. Theo: “Dat was natuurlijk erg jammer. In het restaurant kwam ik in normale tijden ook om een praatje te maken met andere bewoners.”

Elke woensdag samen eten

Quote Je bouwt een fijne vertrou­wens­band op met elkaar Theo Wouters Evelien: “Daarom spraken we in die periode af om elke woensdag samen te eten. Dat is dan toch gezelliger. We hebben later ook geregeld dat Theo niet naar boven moest om zijn maaltijd af te halen, om vervolgens met zijn slechte zicht met een dienblad naar beneden te gaan. Toen zetten we gewoon de deur open, zodat de mensen van het restaurant op gepaste afstand het eten binnen konden zetten.”

Theo zegt blij te zijn met alle dames die via Home Instead bij hem over de vloer komen. “Het zijn drie vaste dames die ik wekelijks zie. Het is fijn dat ik ze ken en dat zij mij kennen, zo bouw je een fijne vertrouwensband op. Een van de dames is net verhuisd naar Friesland, dat vond ik heel jammer. Ik ken haar nog langer dan Evelien, omdat zij al bij ons kwam toen mijn vrouw dementerend was en de hele dag zorg nodig had. Zij was er ook in de periode dat mijn vrouw overleed. Dat schept een band. Soms bel ik nog wel eens; kletsen we wat. Laatst zijn Evelien en ik bij haar langs geweest in Friesland, dat was erg leuk.”

Corona-bruiloft

Evelien ging een tijdje terug trouwen. “Ik had een corona-bruiloft, met een drive-through. Mensen konden dus langsrijden om ons te feliciteren. Toen heb ik Theo ook gevraagd en is hij samen met een van mijn collega’s gekomen. Alleen maar gezellig, toch?”

Zwarte humor

Als Theo en Evelien met elkaar in gesprek zijn lachen ze veel. Humor is dan ook belangrijk voor ze, vertellen ze. Theo: “Ik kan wel cynisch zijn en Evelien gelukkig ook. We houden wel van zwarte humor.” Evelien: “Ik blijf graag voor Theo zorgen totdat hij er niet meer is.” Theo: “Als je dat haalt, dan.” Evelien: “Tsja, ik ga wel over twee jaar met pensioen.” Theo: “Oké! Dus ik moet binnen twee jaar de pijp uit? We zullen wel eens zien wie er het langst volhoudt.”