Thuisonderwijs in Den Bosch: Stichting Leergeld kan uitkomst bieden: ‘Maar veel voorraden zijn op’

DEN BOSCH - Sommige schoolbesturen zijn bezorgd over de toenemende ongelijkheid tussen leerlingen met en zonder computer en internetaansluiting. Door de sluiting van scholen tijdens de coronacrisis zijn zij extra gedupeerd . Zonder computer kunnen zij geen thuisonderwijs volgen. Hoe is dat in Den Bosch?

Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Bosch heeft de gemeente sinds de scholensluiting ‘een intensieve samenwerking’ met het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. ,,We hebben gevraagd of er nog leerlingen zijn die niet mee kunnen doen aan het thuisonderwijs omdat er geen computer voor handen is. In het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs is dat niet aan de orde. De inventarisatie van het primair onderwijs is nog niet geheel afgerond.’’

Talenten laten ontdekken

De gemeente vindt het niet acceptabel dat kinderen niet mee kunnen doen omdat ouders in financiële problemen verkeren. Daarom wordt Stichting Leergeld gesubsidieerd. Deze stichting helpt om kinderen uit een gezin met armoede mee te laten doen op school en hun talenten te laten ontdekken. Er is ook een regeling (bijzondere bijstand) voor een laptop voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Volgens de woordvoerder heeft de gemeente via Leergeld van 175 gezinnen met een laag inkomen een aanvraag gekregen voor een computer. Komende maandag worden de eerste 75 bezorgd. Ouders die denken voor deze regeling in aanmerking te komen, kunnen zich melden bij de eigen school. Die neemt vervolgens contact op met Leergeld.

Kink in de kabel

De woordvoerder benadrukt dat vooral scholieren van het basisonderwijs (thuis) een computer nodig hebben. ,,Er zijn basisscholen die hun laptops kunnen en willen uitlenen en dat verloopt soepel. Er zijn ook scholen die dat niet kunnen omdat ze bijvoorbeeld zelf over te weinig apparatuur beschikken. De scholen kunnen een beroep doen op een landelijke regeling waarvoor het ministerie extra geld heeft uitgetrokken. Maar er is wel een kink in de kabel als het gaat om de aanvoer van apparatuur. De druk is zo groot dat veel voorraden op zijn.’’

De landelijke stichting Leergeld heeft onlangs een afspraak gemaakt met een bedrijf dat nog wel voorraad heeft. De stichting hoopt nog voor dit weekend de gezinnen in Den Bosch te kunnen helpen met een computer. De scholen in het primair onderwijs hebben sinds de scholensluiting voor 150 leerlingen een laptop aangevraagd bij de stichting.

