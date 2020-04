Thuiszorg kan het nog maar net aan: ‘We moeten keuzes maken die soms lastig voelen’

Het was al niet makkelijk om te voldoen aan de groeiende vraag naar thuiszorg door toegenomen vergrijzing, en door de coronacrisis is die druk toegenomen. ,,We hebben moeite om aan de vraag van thuiszorg te voldoen", zegt Petra Diks, teammanager Verpleging en Verzorging van IVT Zorg. ,,De behoefte aan thuiszorg en het aanbod van personeel is niet in verhouding.” Door de strenge hygiëne-eisen door de coronacrisis is de uitdaging nog groter.

Hele klus

Bovendien kunnen cliënten met een toegenomen zorgvraag nu niet zomaar naar verpleeghuizen want daar zijn de deuren hermetisch gesloten. Ook zijn er amper crisisbedden. Bij IVT Zorg zijn ook nog eens veel medewerkers ziek. Het is een hele klus om de zorgkwaliteit te waarborgen. ,,Dit vraagt de nodige flexibiliteit van medewerkers en de werkdruk is vaak hoog.”

Overgeplaatst

Bij Van Neynsel Thuis is het beeld niet veel anders. ,, Er wordt veel gevraagd van medewerkers. Ze werken meer uren en sommige collega’s worden tijdelijk overgeplaatst naar een ander team als daar extra hulp nodig is”, vertelt wijkverpleegkundige Christianne Groeneveld. ,,Om verspreiding van het virus tegen te gaan, is het belangrijk om het aantal verschillende contactmomenten te beperken. Het is daarom lastig om uitzendkrachten in te zetten.”

Detzelfde geldt voor inzet van mantelzorgers. Bij Van Neynsel, IVT en Vivent is gekeken of cliënten met minder zorg toekunnen en mantelzorgers iets extra's kunnen betekenen. ,,Het is een kwetsbare doelgroep dus je wilt het aantal contactmomenten zo klein mogelijk houden om het minste risico te lopen dat een cliënt besmet raakt", zegt Diks.

Bellen tegen eenzaamheid

,,We moeten keuzes maken die soms heel lastig voelen”, vindt verpleegkundige Groeneveld. ,,Elk bezoekje aan een cliënt is een risico voor de cliënt én de medewerker. Het is echt maatwerk. We kijken ook hoe we de zorg op een andere manier kunnen invullen. Bijvoorbeeld door verschillende zorgmomenten te bundelen of door te bellen.”

Bellen is ook voor IVT een manier om toch vaker contact te hebben. ,,We vragen hoe het met ze is, of ze het redden met minder hulp en de mantelzorg, of cliënten nog een keer gebeld willen worden. Zo hebben we ook aandacht voor de eenzaamheid die vaak speelt.”

