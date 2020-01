Tien maanden chef-kok, nu al een Michelinster in Cromvoirt: ‘Het is bizar’

Politie wordt leeggezo­gen, maar veiligheid inwoners Gestel is nieuwe burgemees­ter Han Looijen veel waard

19:31 SINT-MICHIELSGESTEL - Het steekt burgemeester Han Looijen dat het Buurt Informatie Netwerk in Sint-Michielsgestel, dat zijn de extra ogen en oren van burgers voor de politie in de gemeente, niet naar behoren kan functioneren. ,,We zoeken naar nieuwe manieren om dit waardevolle systeem toch overeind te houden.”