Tienerschool Spoor 10-14 strijkt neer in brede Bossche school Nieuw Zuid

DEN BOSCH - De nieuwe tienerschool Spoor 10-14 heeft een plekje gevonden in Den Bosch en wel in Brede Bossche School Nieuw Zuid in de Gestelse buurt/de Meerendonk. De school gaat op 4 januari van start.

Spoor 10-14 zou aanvankelijk op 1 augustus met de lessen beginnen, maar die datum is vanwege corona opgeschoven naar begin januari. De werving van leerlingen is inmiddels in volle gang. Iets wat door de corona-maatregelen nu lastiger is. ,,Het scheelt als ouders fysiek kunnen komen kijken op school. Dat gaat nu niet’’, vertelt projectleider Angelie Ackermans. ,,Maar de interesse is er zeker.’’

Met flyers en ander promotiemateriaal en via het wijkoverleg is Spoor 10-14 onder de aandacht gebracht. Ackersman voert veel online gesprekken met ouders van potentiële leerlingen. ,,Het komt nu stevig op gang. Ook doordat er een locatie voor de school is gekozen.’’

Spoor 10-14 heeft de beschikking over twee grote lokalen plus kantoorruimte in BBS Nieuw Zuid. Er wordt in januari begonnen met maximaal 30 leerlingen. ,,Vanwege corona is de aanloop naar januari vrij kort. Of we die 30 gaan halen, moet blijken. Het is wellicht nog wat te hoog gegrepen.’’

Gijs Heerkens uit groep 7 meldt zich in ieder geval in januari. Hij neemt vrijdag 6 november alvast een kijkje op zijn nieuwe school, samen met wethouder Ufuk Kâhya.

Tweede groep volgt in augustus

In augustus begint er een tweede groep leerlingen op Spoor 10-14. Het maximum ligt voorlopig op 120 leerlingen. Na vijf jaar wordt gekeken of verdere groei wenselijk is. Dan ook moet Spoor 10-14 zelfstandig kunnen draaien. Op de school werken leraren uit zowel basis- als voortgezet onderwijs.

Spoor 10-14 biedt onderwijs aan 10- tot 14-jarigen. De school is bedoeld voor leerlingen die net even wat meer tijd nodig hebben bij hun keuze voor de middelbare school of die juist eerder aan het ‘grote werk’ toe zijn.