Tientallen bewoners opgevangen na gaslek in appartementencomplex Den Bosch: ‘Het was een beetje paniekerig'

Maarten en Lindley maken een podcast om Den Bosch beter te leren kennen

DEN BOSCH - Maarten Kagie (31) wil ‘zijn’ Den Bosch weer leren kennen. De Bosschenaar keerde in mei van dit jaar terug in de stad na zeven jaar op Curaçao te hebben gewoond. Samen met Lindley Davis (25) maakt hij podcast De Bossche Stemming om met gasten te praten over onderwerpen die de stad én hun generatie aangaan.

27 november