Tientallen Bossche huurders in nood door coronacrisis: ‘Ik schat dat het er nog meer worden’

Gevangenis Vught wil corona buiten de deur houden en realiseert ‘handenwas­straat’

17:24 VUGHT - In de ontvangstruimte van de Vughtse gevangenis is een ‘handenwasstraat’ gerealiseerd in strijd tegen corona. Iedereen die de PI Vught binnenkomt, moet voortaan verplicht zijn of haar handen wassen.