Tientallen varkens vast in gierkelder Rosmalen: enkele dieren komen om

De dieren waren rond 08.45 uur vast komen te zitten in de gierkelder aan de Paddegraafweg in Rosmalen doordat een rooster het begaf. De gierkelder lag onder de stal waar de varkens normaal verblijven. Roosters zorgden voor een afscheiding.

Gevaarlijk

Het is voor mensen en dieren gevaarlijk om vast te zitten in een gierkelder. In zo'n ruimte ligt mest (gier) opgeslagen. Dat zorgt ervoor dat er een mix van verschillende stoffen - bijvoorbeeld zwavel, ammoniak en koolstofdioxide - vrijkomt. In combinatie met zuurstoftekort is dit ongezond en kan het gevaarlijke situaties opleveren.