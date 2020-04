Tientallen zorgverleners per dag door coronateststraat in Kruisstraat

Afgelopen maandag opende de GGD een coronateststraat in op de voormalige Bossche gemeentewerf in Kruisstraat. Zorgverleners kunnen zich daar laten testen op corona terwijl ze in de auto zitten.

Alhoewel de GGD pas volgende week bekendmaakt hoeveel zorgverleners gebruikmaakten van teststraten in heel Nederland, schat woordvoerder Jos Klaren in dat tientallen mensen zich hebben laten testen in Kruisstraat. ,,De eerste dag hebben we een tiental mensen geholpen en in de dagen die erop volgden hebben we tientallen aanmeldingen per dag gehad", zegt hij.

Volledig scherm Genoeg borden bij de teststraat in Kruisstraat © Roel van der Aa

Geen overlast

Per dag rijden dus tientallen auto's naar de Vliertwijksestraat in Kruisstraat. Volgens Klaren levert dat geen overlast op voor omwonenden: ,,Het is niet dat er een file staat in de straat. Mensen komen op afspraak en zijn binnen vijf minuten weer weg.”