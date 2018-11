Tijd dringt en ruimte wringt voor Bossche vrijwilligers die mensen in nood helpen

De stichting met zeven vrijwilligers werkt voor mensen die net niet in aanmerking komen voor de Voedselbank omdat ze daar net te veel voor verdienen. ,,En voor ZZP’ers die net even een slechte periode hebben’’, omschrijft Van Daal de mensen die de winkel bezoeken. ,,En als er een drugsverslaafde binnenkomt die een jas en een broek nodig heeft, geven we die ook. Wij zijn er om mensen te helpen. Wat voor ons goed voelt, doen we.’’

Subsidie en regeltjes

In de winkel komen 400 tot 450 mensen die elke maand 5 stuks per persoon uit mogen kiezen. ,,Van alleenstaanden tot gezinnen met acht personen.’’ De tijd dringt, de ruimte wringt. ,,Wat we zoeken? Een winkel die gemakkelijk te vinden moet zijn en het liefst iets groter is’’, schetst Van Daal. En nee, huur betalen is niet de bedoeling. ,,We betalen voor de glasverzekering, gas, licht en water, telefoon en internet. Wij zijn afhankelijk van donaties en hebben geen inkomsten of subsidie. We redden het zonder subsidie en willen geen subsidie, omdat we dan van te veel regeltjes afhankelijk zijn.’’