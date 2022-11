Tijd om aan wal te komen na 122 kilometer Zuid-Willemsvaart

Broekman woont zelf aan de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Het kanaal en zijn schat aan grote en kleine verhalen maakten haar nieuwsgierig. Per binnenvaartschip - tevens tentoonstellingsruimte - ging ze de volle 122 kilometer kanaal af en bouwde samen met twee co-curatoren en deelnemende bewoners, bedrijven en instellingen aan een nieuwe, heel persoonlijke geschiedenis.

Nu de vaarroute is voltooid, worden van 1 tot en met 18 december alle verzamelde verhalen en objecten onder de titel Dat Wat Blijft aan land gepresenteerd in het Koetshuis op het plein bij Het Noordbrabants Museum. In deze tentoonstelling wordt er ook een object uit de collectie van het museum getoond: de brokstukken van stoomschip Jan van Arkel die in 1849 ontplofte in Den Bosch.