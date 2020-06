Tijd voor champagne: deuren Sint Jozefoord eindelijk weer open

Bij verpleeghuis Sint Jozefoord in Nuland stond maandagochtend om half elf de (alcoholvrije) champagne klaar. Een feestje omdat iedereen weer welkom is om bij de bewoners op bezoek te gaan.

NULAND - Hét moment waar naar uitgekeken werd, na maanden van geen bezoek. Ja er was het Praathuijs, waar bewoner en bezoeker elkaar onder strenge regels in ieder geval al konden zien. En later was er zeer beperkt bezoek mogelijk. ,,We gaan niet verder verruimen, maar we hebben gedacht: wat is er nodig om weer gewoon open te gaan? En dat doen we vandaag", zei interim-directeur Sacha Ausems. Ze hief daarop het glas op deze feestelijke heropening.

Echte mensen-mensen

Elkaar maanden niet kunnen vasthouden en knuffelen, het is ingrijpend geweest voor veel bewoners en hun familie. Carien van de Haterd-de Kinderen mag nu weer bij haar 93-jarige moeder An op bezoek. ,,Voor de familie is het heel erg moeilijk als je er niet naar toe kunt als ze zo ziek zijn." De emotie klinkt nog in haar stem, als ze praat over die moeilijke tijd. ,,Op Sint Jozefoord werken heel lieve mensen, zowel in de zorg, maar ook de anderen, het zijn allemaal echt mensen-mensen."

Skypen was een alternatief, maar bleef soms vreemd, vond Carien. ,,Mijn moeder zag haar dochter op het scherm en vroeg: ‘waar ben je nou’. Dochter liet haar kopje koffie zien en zei: ‘ik ben thuis en we drinken samen koffie’. Al die tijd mochten An de kinderen en andere bewoners niet buiten de poort. ,,Ik heb nu rogge-aren voor haar mee gebracht, heel mooi voor haar als muldersvrouw", zegt Carien.

Veel kaartjes gehad

Brigitte Roovers komt aanlopen met een bosje bloemen voor haar peettante Pieta Gloudemans. Het was moeilijk om contact te maken met haar dementerende tante. ,,Ze heeft wel heel veel kaartjes gehad en we hebben regelmatig buiten staan zwaaien als er muziek was. Maar of ze het allemaal heeft meegekregen is maar de vraag."