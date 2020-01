Tijd voor de open dagen in vmbo, een stroming zo groot en toch zo miskend

Bossche verdachte (18) van groepsver­krach­ting wil uit cel komen via het gerechts­hof

16:59 DEN BOSCH - De 18-jarige Bossche Boy M. die op 3 december vorig jaar werd aangehouden voor groepsverkrachting is in hoger beroep gegaan tegen het verlengen van zijn hechtenis. Op donderdag 23 januari buigt het gerechtshof zich over zijn verzoek.