Tijdelijk theater in Kaaihallen? Daarover moet Theater aan de Parade beslissen, stelt B&W

DEN BOSCH - Het College van B & W volgt ‘met veel belangstelling’ de planvorming rondom een tijdelijk theater in de Kaaihallen op de Tramkade. Maar het is uiteindelijk wel de verantwoordelijkheid van het Theater aan de Parade zelf om ‘een besluit te nemen over een alternatieve, tijdelijke locatie'.

Dat meldt B&W als reactie op de plannen die vrijdag in het Brabants Dagblad uit de doeken werden gedaan. De Verkadefabriek had al langer het idee om de hal flexibel te gaan gebruiken voor culturele evenementen. Directeur Jan van der Putten van de Verkadefabriek heeft daarop ook het Theater aan de Parade benaderd, om te kijken of zij onderdak kunnen krijgen tijdens de sloop en bouw van het huidige theater.

Blijvende culturele hotspot

Nu wordt onderzocht of er een zaal kan komen voor maximaal 150 door het theater geprogrammeerde voorstellingen. Doordat de hal flexibel kan worden ingericht, blijft er ook ruimte voor grote culturele instellingen, festivals, urban en dance-events. De hoop is dat de hal in maart 2020 in gebruik is, want dan is de geplande sloopdatum van het Theater aan de Parade.

B&W benadrukt dat in het Bestuursakkoord de ambitie staat om de Tramkade ‘te behouden als blijvende culturele hotspot’. ,,En mogelijk draagt dit plan bij aan onze ambitie om de positie van als Cultuurstad van het Zuiden verder te versterken.” Het Theater aan de Parade en de Verkadefabriek denken het plan zonder subsidie van de gemeente te kunnen realiseren. Dat was ook een eis van de Bossche gemeenteraad. De twee culturele instellingen moeten daarbij nu zelf onderzoeken hoe het zit met de ‘haalbaarheid in relatie tot de exploitatie’.

Toestemming