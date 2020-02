Tijdelijke fietsenstalling met carnaval in parkeergarage St. Josephstraat

Daarmee hoopt de gemeente dat er minder overlast is op straat van geparkeerde fietsers. De gratis stalling komt bovenop de andere vier permanente gratis fietsenstallingen. Ook in de Kerkstraat, Wolvenhoek, Burgemeester Loeffplein en het Stationsplein kan de fiets bewaakt weggezet worden tijdens carnaval.

Het is niet duidelijk voor hoeveel fietsen er plek is in de stalling in de St. Josephstraat. Ook is onduidelijk of de tijdelijke stalling ten koste gaat van parkeerplaatsen.