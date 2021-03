Tijn uit Den Bosch bestolen van unieke sneakercollectie: ‘Dit is mijn levenswerk’

Tijn is altijd op zoek naar de meest unieke en vette exemplaren, het is al dik tien jaar zijn passie. Het bericht van afgelopen maandag sloeg bij hem in als een bom. ,,Mijn wereld stond stil toen ik het hoorde”, zegt een nog altijd bedroefde Tijn een paar dagen later. ,,Iets waar je zo veel passie voor hebt en waar je zo veel tijd in hebt gestoken is ineens weg. Heel onwerkelijk.”