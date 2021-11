Tilburger (21) gaat vrijuit na overval op Aldi-filiaal in Helvoirt, maar is volgens rechters wel medeplichtig

Hans d'n Urste prins in Waoterrijk

NULAND - Prins Hans d’n Uurste zit in ’t Waoterrijk (Nuland) op de carnavalstroon tijdens het komend carnavalsseizoen, dat in het teken zal staan van de viering van 55 jaar carnaval onder het motto: ‘55 Jaor Waoterrijk, 't is net unne film!’

14 november