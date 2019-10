Timmermans breidt verder uit in Nuland, autobedrijf stopt na 60 jaar

NULAND - Met pijn in het hart is Willy Verstegen gestopt met Autobedrijf Nuland. De panden en gronden zijn gekocht door Gert-Jan Timmermans van het gelijknamige bedrijf Timmermans Infra. De opstallen worden gesloopt en maken plaats voor een nieuwe bedrijfshal voor Timmermans. ,,Maar niet voor onze infra-tak", zegt Gert-Jan. ,,We gaan er naar toe met ons bouwbedrijf.” De nieuwbouw moet in de loop van volgend jaar klaar zijn.

Op het perceel aan de Rijksweg 55 begon de bvader van Wille Verstegen in 1958 met een autobedrijf. Willy, inmiddels 67 jaar, nam het bedrijf in 1996 over. ,,We hebben het hier altijd goed gehad", zegt de Nulander die eerder al grond verkocht aan Timmermans. Op die plek aan de Rijksweg verrees nog niet zo lang geleden een nieuwe bedrijfshal en kantoor. ,,Ik stop hier ook met pijn in het hart", zegt Verstegen die geen opvolger had en gezien zijn leeftijd het een mooi moment vond om te stoppen. ,,We zijn met stille trom gestopt. Er staat hier geen auto meer om te verkopen. Alleen nog een camper.”

Als woonhuis en gebouwen zijn gesloopt, wil Gert-Jan Timmermans er een kantoor en hal neerzetten voor het bouwbedrijf, één van de drie poten van het bedrijf. ,,Maar we bouwen niet zo veel voor derden, het is meer voor ons eigen vastgoed."