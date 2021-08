Tiny House geeft Paulien (27) veel ruimte ‘Een huisje met slimme oplossingen’

ZOMERSERIEDEN BOSCH - 27 is ze en toch is Paulien Doedee niet eens de jongste eigenaar van een Tiny House op Minitopia. Kersvers afgestudeerd aan de kunstacademie en dan al je eigen huis ontwerpen en bouwen; hoe dan?

Paulien: “Ik had via mijn ouders de mogelijkheid om dit te doen. Mijn investering bestond vooral uit tijd en energie. Mijn doel was vooral om praktijkervaring op te doen. Zien waar je tegenaan loopt bij de uitvoer van je ontwerp. Een mooi ontwerp maken is leuk, maar een technisch werkbare vertaalslag is noodzakelijk. Dan moet je dus ook in technische oplossingen kunnen denken.”

Stapsgewijs vooruit

Dat laatste heeft ze van haar pa, net als het analytisch en stapsgewijs vooruit denken. Ze ontwierp haar tiny house in drie dagen. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bouwde Paulien in een loods met andere Minitopianen. Familie en vrienden hielpen een handje mee als dat nodig was. Vervolgens zijn op Minitopia alle onderdelen als een soort van puzzel in elkaar gezet.

Licht en luchtig

De binnenzijde van het huis oogt licht en luchtig. De lichtinval, de open trap naar de verdieping en het bleke hout zorgen voor een zacht en sfeervol geheel van 42 m2 oppervlak in totaal. De badkamer van 2 ½ m2 voelt toch royaal aan. Als je goed kijkt, zie je overal weggewerkte luikjes naar extra bergruimte. In de verhoogde vloer past haar schoenencollectie.

Volledig scherm Paulien Doedee in haar Tiny House op Minitopia © © Claudia Zanin

Meer slimme oplossingen

Er zijn meer slimme oplossingen; zo hangt er een rol canvas aan de wand. Paulien trekt ‘m uit; een schilderij komt tevoorschijn. “Het is nog niet af. Maar ik vind het leuk om eraan te werken. En op deze manier kan ik ook heel groot werken zonder dat het me een zee aan ruimte kost.”

Quote Ik zie een soort van ‘Hangende tuinen van Babylon’ voor me Paulien Doedee, inwoonster van Minitopia

Verschuifbare kasconstructie

Wat rest, is het afmaken van de voor het huis kenmerkende, via rails verschuifbare kasconstructie. Het levert een overkapte buitenruimte op of, teruggeschoven over het huis, extra isolatie. “Die warmte is ook handig voor de kiemplantjes van de moestuin. Ik zie een soort van Hangende tuinen van Babylon voor me.”

Het dragende geraamte tikte ze voor weinig op te kop; het was sloopafval van kassen. ,,Het moet nog worden voorzien van geribbelde, transparante en minder transparante golfplaten. Geen glas, want dan wordt de constructie te zwaar. Alles ligt klaar, het is tijd voor het afmonteren. Dat is sinecure want de nok bevindt zich namelijk op 7 ½ meter.”

Straks heeft Paulien er een overkapte buitenruimte van 32 m2 bij die groter is dan haar begane grond (28m2). Om de kas over het huis en dakterras te schuiven, werkt haar vader nu aan een lier. Daarmee kun je, in je uppie, de hele kas verschuiven. Twee ‘afgedankte’ grote schuurdeuren van haar zus zorgen voor wat privacy op het terras. Straks kunnen die worden opengeklapt voor uitzicht op de groene berg.

Quote Als ik naar de plassende golfers zwaai, weten ze niet hoe snel ze weg moeten wezen Paulien Doedee , Inwoonster van Minitopia

Uitzicht op ‘duinen’

Die ‘groene berg’ die Minitopia scheidt van de golfbaan is haar uitzicht. “Als ik naar buiten kijk, heb ik het gevoel dat ik duinen zie. Soms zie ik golfers bovenop de berg. Die willen dan even snel een plasje plegen achter de bomen. Als ik naar ze zwaai, weten ze niet hoe snel ze moeten wegwezen,” grinnikt Paulien.

Op de vraag wat er fout ging in het ontwerp, moet Paulien even diep nadenken. “De vloer!” verzucht ze tenslotte. “Die was af vóórdat het bovenliggende balkon waterdicht was. Het balkon had geen echte afloop en ik had nog geen afvoer gemaakt. Het zeil was niet bestand tegen een gigantische hoosbui; de vloer op de begane grond evenmin.”

Mentale gezondheid

Waarom tiny? “Ik maak me echt zorgen over mijn vrienden die in de Randstad wonen. Die moeten zich een slag in de rondte werken om te leven en dan is er ook nog de studieschuld. Het beïnvloedt je mentale gezondheid.

Zelf was ze klaar met die ‘ratrace’. “Sommigen verklaarden me voor gek toen ik ging freelancen. Maar afwisseling zorgt bij mij voor creativiteit. Ik word happy als ik gezonde plekken kan maken waar mensen fysiek en mentaal tot rust kunnen komen. Waar ze kunnen onthaasten. Als je een stap terug zet, maak je betere keuzes dan in de chaos en waan van alledag.”

Quote De generatie van m’n ouders kiest voor veiligheid, maar dat is een wassen neus Paulien Doedee, inwoonster van Minitopia

Paulien verduidelijkt: “Mijn generatie heeft een andere instelling en denkwijze dan die van mijn ouders. Die kiezen voor veiligheid. Maar dat is een wassen neus. Contracten worden twee keer verlengd; een vaste baan blijft vaak uit. Je leven in eigen hand nemen, geeft je in elk geval het gevoel zélf ergens grip op te hebben.” Haar Tiny House kostte 27.000 euro en laat Paulien het leven leiden dat zij graag wil: vol tijd en ruimte.