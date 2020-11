Tiny houses, een voedselbos én een zwembad op het nieuwe Landgoed Voorburg?

Iedereen kent de brug met alle slotjes in Parijs, maar wie kent de Bossche struiken met mondkapjes?

12 november DEN BOSCH - Voor verliefde stelletjes was het een van de meest romantische plekjes in Parijs: de beroemde slotjesbrug Pont des Arts. Duizenden slotjes bezegelden de liefde tussen mensen. Toegegeven, het is geen Parijs, maar in Den Bosch ontstond een soortgelijk initiatief. Met mondkapjes welteverstaan.