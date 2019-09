Tips over overval koeriersbedrijf Reviva in Den Bosch leveren niets op

Twee gestolen scooters en een doos met hennep in de garage; hoe leg je dat uit?

16:35 DEN BOSCH - De Bosschenaar (40) had iets uit te leggen toen agenten begin dit jaar een kilo hennep vonden in een door hem gehuurde garagebox. En hoe zat het met de twee gestolen scooters die in de garage stonden. De man deed bij de politie nauwelijks zijn mond open. En hoe zou het gaan bij politierechter A. Bernsen?