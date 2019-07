Tobben en profiteren bij meer dan tropische temperaturen: ‘Tractor met airco’

Vanwege de tropische temperaturen is de zaak donderdag de hele dag gesloten. ,,Voor het eerst in zeven jaar hebben we besloten om de zaak een dag dicht te houden wegens de warmte. We hebben geen airconditioning. Het pand is daar niet geschikt voor. Vooral omdat de deur steeds open en dicht gaat’', zegt medewerkster Lana Lathouwers.