Tóch bouw De Vlieger, Bossche politiek maakt draai

De Bossche politiek maakt hiermee een draai. Een ruime meerderheid in de raad heeft bij het CDA aangegeven een voorstel van Ingrid van Zwambagt (CDA) tijdens de raadsvergadering van 31 maart te steunen. ,,De jongeren mogen niet de dupe worden, de onrust moet weggenomen worden’’, aldus Van Zwambagt donderdag desgevraagd.

Negen maanden vertraging

Het bouwplan voor de locatie in de directe nabijheid van het Annapark zou door een besluit van de raad eind januari minstens negen maanden vertraging oplopen. En dan nog zou de toekomst ongewis zijn. De meerderheid van de raad koppelde in januari de twee bouwplannen die er liggen (De Vlieger en zestien appartementen in het Annapark) aan elkaar door opnieuw in gesprek te gaan met omwonenden en naar varianten te kijken.

Onderzoeken heeft geen zin

Een van die varianten zou méér bebouwing op de locatie De Vlieger kunnen zijn, waardoor er in het groene park niet gebouwd zou hoeven worden. Woningcorporatie Zayaz en bouwbedrijf Hoedemakers lieten daarop weten dat praten en onderzoeken geen zin heeft.

Volgens het bouwbedrijf is in een tijd van woningkrapte bij het project voor sociale woningbouw met Zayaz gekeken naar het maximaal aantal te bouwen sociale huurwoningen. ,,Dat was niet haalbaar.’’

Politiek maakt een draai

Met het CDA keren volgens Van Zwambagt nog eens zeven partijen (VVD, Rosmalens Belang, D66, CDA, PvdA, Bosch Belang en Lokaal gestemd) op hun schreden terug. ,,Een kwetsbare groep moet niet de dupe worden van een besluit van de raad als met de informatie van nu, dus na het besluit in januari, blijkt dat er op De Vlieger niet méér woningen gebouwd kunnen worden.''



Volgens Van Zwambagt heeft het CDA zich eind januari ’onvoldoende gerealiseerd’ dat het besluit om opnieuw te overleggen negen maanden vertraging op zou lopen. Wethouder Roy Geers heeft dat tijdens die bewuste vergadering overigens wél gemeld.

Plannen los van elkaar