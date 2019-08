Toch een songfestival in Den Bosch

Bij binnenkomst in de voor de gelegenheid met tribunes gevulde grote zaal klinken de tonen van het Wilhelmus. Niet meteen uitnodigend om eens lekker los te komen. Dan treden enkele tientallen koorzangers aan onder de ‘kristallen kronen’, maar meeslepend wil het nog niet worden, ook al zingen ze dat ze geweldig zijn en de beste. ‘De champions!’ Maar de presentators Robert (Matijs Jansen) en Katja (Marleen Scholten) weten raad. Ze zwepen de zaal en zichzelf op. Roepen dank u, dank u en klappen samen met de koorleden het hardst. “Het is een fantastische avond, het koor is fantastisch en de muzikanten zijn fantastisch en u bent fantastisch. Vanavond zijn we allemaal samen. Jullie zijn onderdeel van wij. Jullie zullen zingen.” En jawel, het werkt. Binnen een kwartier zit de zaal mee te klappen, mee te deinen en met vlaggetjes te zwaaien. Dol wordt het helemaal als een gerapte versie van het Wilhelmus klinkt en de koorleden met de presentators in polonaise over het podium trekken.