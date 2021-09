Toch geen boete van 150 euro voor schoonmoeder (88) van Gerard: 'Ze hielden geen rekening met dat ze licht dementerend is’

Suppend op zoek naar afval tijdens World Cleanup Day in Den Bosch

19 september DEN BOSCH - De (plastic) afvalberg groeit en groeit. In het ene land is de situatie nog nijpender dan in het andere. De World Cleanup Day, een wereldwijd initiatief, brengt elk jaar ontelbare schoonmaakacties voort. In Den Bosch trok ditmaal onder meer een vrij ludieke actie op sup-planken de aandacht.