Toch kermis in Den Bosch? Ruim 30 attracties gepland op parkeerterrein bij Brabanthallen: ‘Bijna alle seinen op groen’

Zo maak je een lichtshow in een concert­zaal en zo sta je rupsen te doden in de Efteling

30 juli VUGHT - Eigenlijk had Jip Nipius de afgelopen maanden in Chili, Australië en Nieuw-Zeeland moeten zitten. Als lichtontwerper van de Engelse band Suede zou de 59-jarige Vughtenaar mee op tournee gaan. In plaats daarvan bestreed hij de afgelopen weken in een wegwerpoverall en met een luchtpomp op zijn rug de eikenprocessierups in de Efteling. ,,Het is niet het werk dat ik als eerst zou kiezen, maar ik ben heel dankbaar dat ik het mag doen", zegt hij zittend aan zijn keukentafel.