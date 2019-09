Toch Maritiem 's-Hertogenbosch, maar dan wel een mini-versie met 75 schepen en kleine braderie

Het bestuur van de stichting Maritiem ‘s-Hertogenbosch was van plan om het nautische evenement volgend jaar te houden. Maar in allerijl is besloten om er dit jaar werk van te maken. ,,We ontdekten dat deze week zo’n 75 schepen naar Den Bosch zouden komen’’, zegt voorzitter Rob van der Laar. ,,De schippers gingen er vanuit dat Maritiem zoals gebruikelijk in alle oneven jaren zou worden gehouden. We hadden natuurlijk kunnen zeggen dat ze moesten wachten, maar het bestuur vindt dat we deze mensen warm welkom moeten heten.’’

Steun in natura

Op verzoek van het bestuur zorgt Stichting Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch (SOCH) voor 1500 euro steun. En volgens Van der Laar zorgen ‘meerdere partijen voor steun in natura’. Dat geldt bijvoorbeeld voor extra stroomvoorziening. En de gemeente neemt de aanlegkosten voor haar rekening van een ponton dat zorgt voor een verbinding tussen de Zuid-Willemsvaart en Citadel.

Behalve het bekijken van de schepen, zijn er zaterdag optredens van een viertal shantykoren en is partyschip de Domani toegankelijk. Bij de zalmschouwen wordt vis verkocht en er is een kleine braderie. Verder haakt de organisatie in op de Open Monumentendag die in het weekend wordt gehouden. Op het zeeverkennersschip De Makke Beer zijn filmpjes te zien die eerstejaars studenten van AVANS hebben gemaakt van Bossche monumenten. ,,Het thema van de open monumentendag is plekken van plezier. Dat geldt ook voor de boten en schepen waar je veel plezier aan kunt beleven’’, aldus Van der Laar.

Optredens in Bar le Duc

Traditiegetrouw komt een aantal deelnemers al enkele dagen voor het weekend naar Den Bosch. Zij kunnen net als andere belangstellenden op donderdag 12 september ‘s avonds terecht voor live-optredens in café Bar le Duc (Korenbrugstraat) dat voor deze gelegenheid in maritieme sfeer is ingericht.