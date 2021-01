Toch met voorrang coronaprik voor deel GGZ-medewerkers en cliënten; Reinier van Arkel is er blij mee

Geintje leidt tot serieuze comeback Henk Norel bij Heroes Den Bosch

11 januari Het grote nieuws zat hem zaterdagmiddag in De Maaspoort niet in de oefenwedstrijd tussen Heroes Den Bosch en Yoast United (77-75). Het was het bericht dat een klein uurtje voor de tip-off van dat duel door de Bossche basketbalclub de wereld in geslingerd werd. Henk Norel haakt weer aan bij het team van coach Jean-Marc Jaumin.