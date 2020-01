Toch sloop en nieuwbouw voor verlepte winkelstrip Kooikersweg, onduidelijk welke supermarkt komt

Za 17 jan. De verlepte winkelstrip aan de Kooikersweg wordt vermoedelijk toch gesloopt voor nieuwbouw. Op dezelfde plek verrijst een nieuwe winkelstrip met daarboven appartementen. Het is nog niet duidelijk wel supermarkt er in het pand trekt.

Door Bart Gotink

Over de verouderde bebouwing langs de Kooikersweg wordt al jaren gesproken. Het pand zou eigenlijk in zijn geheel gerenoveerd worden, maar daar ziet de nieuwe eigenaar, de Van Grunsven Groep, nu toch van af. Dat bleek donderdag uit een presentatie van architect Peter de Bont van CIER Architecten voor de welstandscommissie.

Op ongeveer dezelfde plek komt wel een bouwblok van ongeveer hetzelfde formaat, zo is nu het plan. Er komen volgens de architect veertien sociale huurwoning aan de Kooikersweg en zes vrije sectorwoningen om de hoek langs de Tilburglaan. In de winkelstrip keert in elk geval de snackbar terug. Daarnaast is ruimte voor een supermarkt met een ‘shop-in-shop’, zoals bijvoorbeeld een losse slijterij.

Een beeld van het winkelcentrum aan de Kooikersweg in Den BoschWest, daterend uit 1983. foto Stadsarchief

Welke formule er in het pand komt, is nog niet bekend, stelt De Bont. Eind 2017 toonde Hoogvliet interesse in deze locatie, waarmee de keten de eerste vestiging in Den Bosch zou openen. De keten kon donderdag niet aangeven of ze nog steeds interesse in het pand hebben.

Weer een supermarkt

Het grasveld naast het gebouw zal in het nieuwste plan een parkeerplaats worden, waar ook de ingang van de nieuwe supermarkt komt te liggen. De rij bomen achter het pand blijft wel staan. Dit zijn bijzondere bomen, die niet zomaar gekapt mogen worden. Om iets meer afstand te bewaren tot deze bomen, wordt de nieuwbouw een klein stukje ingekrompen.

De verloederde winkelstrip aan de Kooikersweg.

Er is afgelopen jaren veel discussie geweest over de komst van weer een supermarkt naar West. Naast de Jumbo en de Albert Heijn in de Helftheuvel is er ook een Aldi (Boschmeersingel) in de buurt. De Lidl gaat nieuw bouwen aan de Oude Vlijmenseweg. Toch gaf de gemeente Den Bosch wel toestemming, onder meer omdat daarmee ook het vastgoed zou worden opgeknapt. De winkels onderin kampen al zeker tien jaar met leegstand.