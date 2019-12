Tóch spiksplinternieuwe ontmoetingsruimte voor ouderen in Bossche Slagen

De Bossche senioren krijgen in de directe omgeving een hagelnieuwe ruimte in jet nieuwe appartementencomplex van woningcorporatie Zayaz. ,,Dat we het komende jaar nog kunnen blijven zitten waar we nu zitten, vinden wij al fijn’’, reageert initiatiefnemer Dries Kemme.

Lees ook Senioren uit Den Bosch willen niet weg en bezetten eigen ouderenhonk voor 24 uur Lees meer

Nieuwe ruimte voor gezamenlijk gebruik

Het honk kan in de omgebouwde woning aan de Vijfde Slagen blijven zitten tot het complex op de hoek Eekbrouwersweg/Sint-Teunislaan aan de buitenrand van de wijk klaar is. Dan, verwacht wordt in het najaar van 2020, kan de nieuwe ontmoetings- en activiteitenruimte gebruikt worden.

Quote Ik weet nog niet of wij zelf weer huur aan de gemeente moeten betalen Dries Kemme, Initiatiefnemer Omdat die nieuwe ruimte van vijftig vierkante meter, vergeleken met de huiskamer waar nu gebruik van gemaakt wordt, nogal groot is, hebben de gemeente en Zayaz de voorwaarde gesteld dat (meerdere) bewonersgroepen de ruimte voor verschillende activiteiten kunnen gebruiken.



Volgens de gemeente wordt de groep van ouderen in de omgeving (Slagen en Rompert) steeds groter en is er behoefte aan ontmoetingen en activiteiten. De gemeente heeft het dan ook over een buurthuiskamer. Kemme zou zelf de activiteiten met zijn ouderenhonk ook in de nieuwe ruimte uit willen breiden.

,,We krijgen daar ook de ruimte voor.’’ De gemeente Den Bosch gaat de ruimte van Zayaz huren. ,,Ik weet nog niet of wij zelf weer huur aan de gemeente moeten betalen’', aldus Kemme.

‘Waar moeten de ouderen heen?’

De belangstelling onder ouderen en het aantal activiteiten in het honk aan de Vijfde Slagen, sinds augustus 2017 in gebruik, vormden nu net voor een deel de problemen. Zayaz zegde de huur van het ouderenhonk op en wilde het weer voor bewoning geschikt maken. Uit protest volgde in het weekeinde van 10 en 11 november een bezetting van 24 uur. Onder het motto: ‘Waar moeten de ouderen heen als wij hier weg zijn?’