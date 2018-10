Toch winterevenement op Bossche Parade: gemeente en ondernemers slaan handen ineen

Kapel op begraaf­plaats Orthen heeft een orgel: ‘Dit biedt nabestaan­den meer keuze bij uitvaart’

21:00 DEN BOSCH - Vanuit een verlaten kerk in Eindhoven is er een compleet orgel naar het kapelletje op de begraafplaats in Orthen versleept. Een orgel dat wordt vernoemd naar Jan Kramer, want ‘niemand heeft zoveel mensen begraven op deze begraafplaats'.