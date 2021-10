Toegankelijkheidsprijs voor Theaterfestival Boulevard

Het onkruid krijgt wel heel veel ruimte op Rosmalense rotondes

3 oktober ‘Rotonkruid!’, grapte een wijkbewoner al bij het zien van een aantal overwoekerde rotondes in de Groote Wielen. Het valt op dat vooral in die wijk een aantal rotondes er belabberd bij liggen wat betreft het onderhoud. Want in de rest van de gemeente staat het er allemaal behoorlijk netjes bij.