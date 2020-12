Toekomst Dierentehuis Den Bosch wéér op tafel, oud-wethouder Eugster leidt commissie

DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch wil het roerige verleden en de financiële problemen met het Dierentehuis aan de Oosterplas definitief achter zich laten. Een commissie gaat aan de slag om de opvang een nieuwe toekomst te geven. Wethouder Mike van der Geld: ,,Het is tussen vijf voor en vijf over twaalf.’’

De stichting van het Dierentehuis waar katten en honden worden opgevangen en geadopteerd kunnen worden en waar oudere (senior) honden op een nieuw baasje wachten, zit al een aantal jaar in zwaar weer. In april van dit jaar meldde het Brabants Dagblad dat het tehuis op een faillissement afkoerst omdat er een direct tekort van 62.000 euro, maar de gemeente niet op en noodkreet reageerde.

Opvang zwerfdieren

Een commissie met onder anderen oud-wethouder (en oud-burgemeester van Schijndel) Jetty Eugster als voorzitter en oud-gemeentesecretaris Irma Woestenberg in Den Bosch is nu gevraagd te adviseren over bestuur, organisatie en geld om in de toekomst de opvang van zwerfdieren veilig te stellen. ,,Dat laatste is het belangrijkste’’, reageert Van der Geld.

Nog veel onduidelijk

,, We zijn al langere tijd in gesprek met het bestuur van het Dierentehuis om problemen vanuit het verleden op te lossen. Daar willen we samen uit zien komen, maar er is nog veel onduidelijk. Hoe zit het bijvoorbeeld met de jaarstukken? Als we het hoofdstuk willen sluiten moet wel alles kloppen’’, aldus de wethouder die verwacht dat de commissie een aantal maanden nodig heeft.

’In gebreke’

Het Dierentehuis heeft al een jaar of drie (financiële) problemen. Volgens de gemeente blijft het bestuur al jaren ‘in gebreke’ bij de verantwoording over de cijfers sinds 2017. Voor de laatste twee jaar is door het Dierentehuis geen subsidie aangevraagd, maar stuurde het bestuur wél rekeningen voor de verplichte opvang van zwerfdieren. Den Bosch betaalde die vergoedingen (die van het Rijk komen) niet uit, omdat met het ontbreken van alle door een accountant goedgekeurde jaarcijfers niet wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden.

Handen af

Sinds 2017 hebben steeds meer instanties en subsidiegevers hun handen van de opvang afgetrokken, vanwege de financiële onduidelijkheid. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (toezichthouder goede doelen) trok medio als eerste de steun in, waardoor er niet meer onder officiële vlag gecollecteerd kon worden.

Hondenbescherming

Ook de Hondenbescherming volgt de ontwikkelingen bij het tehuis al enige tijd. Onduidelijk is of het project ‘seniorenhonden’ (ongeveer 50.000 euro per jaar aan steun) nog loopt. Bovendien schortte de Hondenbescherming volgens de gemeente de jaarlijkse kwijtschelding van 10.000 euro op een renteloze lening op.

Het bestuur van het Dierentehuis wenst niet te reageren.