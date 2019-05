Toeristen geven meer geld uit in Vught en de middenstand vaart er wel bij

Het aantal overnachtingen in Vught is de afgelopen jaren flink gestegen. Van zo’n 100.000 in 2013 naar afgelopen jaar ruim 160.000. Of dit een direct gevolg is van gemeentelijk beleid is volgens Jan MJ Jansen, waarnemend voorzitter van MKB Vught, de vraag. Ook Den Bosch noteert namelijk een fikse stijging van 124.000 naar 239.000. ,,Het zijn in de eerste plaats de verdiensten van de bedrijven zelf én het economisch tij zit mee”, aldus MJ Jansen. ,,Maar je kunt wel stellen dat de gemeente doet wat in haar vermogen ligt om positieve ontwikkelingen te stimuleren.”