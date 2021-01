Toeristenbelasting in Helvoirt stijgt dit jaar met ruim 50 procent; campinggasten verontwaardigd

De Vughtse tarieven bedragen 2 euro per persoon per nacht in een hotel en 1,75 euro voor toeristen die overnachten op een camping of in een bed and breakfast. Het tarief in de voormalige gemeente Haaren bedroeg 1,15 euro. Sinds 5 januari geldt vanwege de herindeling ook in Helvoirt voortaan het Vughtse tarief.

Fors

,,Wij vinden de stijging op zijn zachts gezegd fors”, reageert Ad van Driel uit Waddinxveen. Hij staat al jaren samen met zijn vrouw met een stacaravan op een camping in Helvoirt. ,,Nu het gemeente Vught is geworden, is het jaartarief van de toeristenbelasting met bijna 60 procent gestegen en daar winden wij én een aantal mensen die ik ken zich behoorlijk over op.”

Quote Het nieuwe jaartarief van de gemeente Vught bedraagt 240 euro. Dat is dus een stijging van 60 procent! Ad van Driel

In het geval van Van Driel, hij heeft een jaarplaats voor een stacaravan met één slaapkamer, gaat het om een verhoging van 90 euro. ,,Toen Helvoirt nog onder de gemeente Haaren viel, bedroeg het jaartarief toeristenbelasting 150 euro. Het nieuwe jaartarief van de gemeente Vught bedraagt 240 euro. Dat is dus een stijging van 60 procent! En er zijn ook bezitters van stacaravans met meerdere slaapkamers die worden geconfronteerd met een tarief van 360 euro.”

Geleidelijk

Nick Jansen van camping Distelloo in Helvoirt kent de verontruste geluiden. ,,Ik heb ook geprobeerd om de stijging wat meer geleidelijk te laten verlopen. Ik heb daarover gesprekken gehad met de wethouder maar helaas is dat niet gelukt.”

Quote Ik heb ook geprobeerd om de stijging wat meer geleide­lijk te laten verlopen Nick Jansen, Camping Distelloo

Bij hotels speelt de forse verhoging van de toeristenbelasting niet, volgens Dennis Münninghoff van het Guldenberg Hotel in Helvoirt. Dat is volgens hem ook logisch omdat zijn gasten meestal maar een paar dagen blijven en het dan om kleine bedragen gaat. ,,Maar ik snap dat het voor sommige toeristen vervelend is. Het is helaas niet anders. Dingen veranderen nu eenmaal. Ik ben meer bezig met het overleven van de coronacrisis. De tweede sluiting is echt zwaarder gevallen dan de eerste.”

Gelijke monniken, gelijke kappen

Vught wil volgens een woordvoerder (rechts)ongelijkheid en willekeur voorkomen en kiest voor ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Dat betekent in de gehele gemeente Vught, inclusief Helvoirt hetzelfde tarief voor de toeristenbelasting. ,,Een geleidelijke verhoging met vooralsnog lagere tarieven in Helvoirt, zou die ongelijkheid binnen één en dezelfde gemeente laten voortbestaan en dat vinden we onwenselijk.”