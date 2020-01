Toestand Joey D. kritiek, familie: ‘Dit is een onvoorstelbare wanhoopsdaad’

ROSMALEN - Joey D. ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, nadat hij zichzelf dinsdagavond iets heeft aangedaan. Dat meldt het Openbaar Minsiterie (OM) woensdagmiddag. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij tussen hem en de politie. De familie van D. gelooft ondertussen nog altijd in zijn onschuld, laten ze weten in een brief.

Volgens het OM is Joey niet aanspreekbaar. ,,Het onvoorstelbare is gebeurd. De nachtmerrie waarin hij in 2015 als 22-jarige is beland, heeft Joey gaandeweg in zijn greep gekregen‘’, zegt de familie in een brief via advocaat Jan-Hein Kuijpers.

‘Onvoorstelbare wanhoopsdaad’

Na de vrijspraak in 2016 ging het beter met Joey, zegt de familie. Maar hij kreeg in de loop van het hoger beroep het gevoel dat hij ‘koste wat kost’ de schuld in zijn schoenen geschoven kreeg. ,,Emotioneel kon hij het in hoger beroep jaren voortslepende proces niet dragen en dat bracht hem steeds verder van de realiteit. Naar het zich nu laat aanzien, heeft dit tot een onvoorstelbare wanhoopdaad geleid.‘’

Nu D. in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt, leeft de familie tussen hoop en vrees. ,,De vele tendentieuze berichten via de (sociale) media over de persoon van Joey en wat gisteren zou zijn gebeurd, zijn voor de familie en naasten bijzonder pijnlijk.‘’ De familie heeft vertrouwen in het onderzoek van de Rijksrecherche.

Op de politie geschoten

De 27-jarige D. probeerde te verhinderen dat de politie hem mee zou nemen naar de gevangenis. Dinsdagmorgen veroordeelde het Hof in Den Bosch hem tot 15,5 jaar cel voor het doodschieten van zijn oom Martie Heesbeen in 2014. Toen agenten hem wilden ophalen bij zijn appartement in Rosmalen, schoot hij op ze. Zij schoten terug.

In de uren daarna verschanste Joey zich in zijn appartement. Even had hij contact met zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers, die aankondigde in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Hof. Hij adviseerde D. in zijn onderbroek naar buiten te komen, maar dat heeft hij niet gedaan.

Volledig scherm Zwaarbewapende agenten bij het huis van Joey D. in Rosmalen. © Bart Meesters

Onder begeleiding naar het ziekenhuis

Om 19.30 uur viel een arrestatieteam van de politie het appartement binnen. Daarbij klonken opnieuw schoten. Joey D. verwondde zichzelf daarbij ernstig. Hij is in kritieke toestand en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

Omdat de politie betrokken was bij de schietpartij, onderzoekt de Rijksrecherche de gebeurtenissen. Er wordt daarbij ook gekeken naar de rol van de agenten. De recherche spreekt met hen en getuigen. Daarnaast wordt er sporenonderzoek gedaan. Dat begon dinsdagavond al. Woensdag is het appartementencomplex nog afgezet met zwarte hekken.

In cassatie

Advocaat Kuijpers vertelde al voor de inval van de politie dat hij in cassatie wilde tegen het vonnis van het Hof. Als het aan de familie ligt, gaat dat ondanks de gebeurtenissen in de Schoolstraat gewoon door. ,,De veroordeling door het hof is niet onherroepelijk. Joey dient voor onschuldig te worden gehouden tot er een definitieve uitspraak is.‘’

Na de actie werd Joey D. met een ambulance en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht: