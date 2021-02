Toeterende treinen bij Vught door storing bij overwegen

Burgemees­ter Mikkers verrast door rellen en is ‘nog steeds waakzaam’

3 februari DEN BOSCH - Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch was vorige week maandag gewaarschuwd voor en verrast door de rellen in zijn stad. ,,Omdat we meerdere berichten kregen die nagetrokken moesten worden. Ook van een oproep in een kleine groep op social media dat het stadhuis in brand gestoken moest worden. Daar moet je achteraan, ook al wordt meerdere keren per jaar zo’n oproep gedeeld.’’