Toezichthouders maken werk van overlast op taxistandplaatsen binnenstad Den Bosch

Toon is Uilenbe­scher­mer van het Jaar

8:15 DEN DUNGEN - Toon Ondersteijn uit Den Dungen is door Brabants Landschap uitgeroepen tot de Uilenbeschermer van het Jaar 2018. Dat gebeurde tijdens de Brabantse Jaaravond Vrijwillige Uilenbescherming in de Speeldoos in Vught. Het is niet voor niks dat Toon die prijs krijgt.