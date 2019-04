Tomaten knallen tegen het raam, en zo wordt huis van Syrisch gezin in Den Bosch al maanden bestookt

videoDEN BOSCH - Langzaam sluipen ze - verstopt achter een paraplu - op de woning in Boschveld af. Pas als het viertal dichtbij genoeg is, komen ze heel kort achter hun plu’s vandaan om met een reeks tomaten te gooien. De knallen op de ruit zijn duidelijk te horen op de videobeelden hierboven.

Volledig scherm Jongeren vallen al maanden een gezin in Boschveld lastig met het gooien van eieren, yoghurt en tomaten © Privé

En zo wordt een Syrisch gezin in Boschveld al maandenlang bijna dagelijks lastiggevallen door onbekenden die eieren en yoghurt tegen hun raam gooien. Donderdagmorgen deed het gezin hun verhaal in het Brabants Dagblad. Dat artikel lag nog niet bij de drukker, toen de eiergooiers woensdagavond al terugkeerden. Ditmaal wist de beveiligingscamera ze op beeld te pakken, terwijl ze met een nieuw ingrediënt tegen het raam smeten: tomaten.

,,Ze waren er tussen half tien en tien uur 's avonds", vertelt bewoonster Nivin Barambo (33). Op de beelden (zie hierboven) is te zien hoe vier jongens langzaam op de woning in Boschveld aflopen, verstopt achter twee paraplu’s. Vermoedelijk zijn ze zich bewust van de camera, want pas als het viertal dichtbij genoeg is, komen ze heel kort achter de plu's vandaan om minimaal drie tomaten te gooien. Met een harde knal komen er zeker twee tegen de ruit aan, één tomaat lijkt zijn doel te missen. Direct daarna sprinten de vier weer weg van de woning.

Het gezin doet zijn verhaal:

Direct doorgestuurd naar wijkagent

Nivin geeft aan de beelden te delen met de politie. ,,Ik heb ze woensdagavond direct doorgestuurd naar de wijkagent. Morgen komt hij hier ook een kijkje nemen. Ik hoop dat de jongens herkend worden, al zie je weinig van de gezichten. Het is frustrerend.” Eerder was er ook al beeld, maar toen werd er vanuit een busje gegooid met eieren. Dit leverde niks bruikbaars op.

Sinds eind december wordt het stel en hun zoon lastiggevallen. Eerst nog tamelijk onschuldig, maar sinds carnaval wordt er vrijwel dagelijks met eieren gegooid. Daarom hangt er nu een beveiligingscamera en is de ruit van de woning beplakt met A4'tjes. Daarop staan ludieke teksten als ‘mijn raam houdt van eieren’ en ‘je kunt ook eieren uit mijn koelkast halen’, voor het gemak ook even vertaald in het Engels en Arabisch. De twee zeggen geen enkel idee te hebben waarom ze worden lastiggevallen. ,,We zijn vriendelijk mensen, lachen tegen iedereen”, zei Barambo eerder.

Volledig scherm Familie Ashram voor hun huis die met yoghurt en eieren wordt bekogeld. Als reactie hebben ze lieve grappige teksten opgehangen. © Roel van der Aa

De politie liet eerder weten dat de wijkagent ermee bezig is. ,,We proberen zicht te krijgen op diegenen die de overlast veroorzaken en wat er precies aan ten grondslag ligt. De wijkagent heeft contact met de gedupeerden en met mensen in de wijk.”