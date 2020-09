Ton Musch, de wandelende 3D-printer, stopt: ‘Vanaf plat vel een vaas maken is heel ingewikkeld’

Video Opnieuw autobrand in Den Bosch: brandstich­ting niet uitgeslo­ten

7:22 DEN BOSCH - In de Pieter van Breughelstraat in Den Bosch is donderdagochtend een auto in vlammen op gegaan. Bij aankomst van de brandweer was het al te laat: het voertuig in kwestie stond aan de voorzijde volledig in brand.