Topman onderwijs Koen Becking is Amadeiro XXVI

Voor de Oeteldonksche Club bestaat in het sprookje van carnaval Koen Becking niet, maar is Amadeiro XXVI de zoon van Amadeiro XXV. Daarom ook is het zoeken van een prins uiterst geheim en is de officiële bekendmaking, door de OC via social media, op zondagochtend als de prins gearriveerd is.

Koningin Máxima

Koen Becking, Prins Amadeiro XXVI van Oeteldonk. Bronnen bevestigen aan het Brabants Dagblad dat oud-burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch een rol gespeeld heeft in de zoektocht naar een opvolger voor Koos Woltjes (sinds 2006 Amadeiro XXV), die het afgelopen carnaval afscheid nam. Becking is als collegevoorzitter van de universiteit ook de baas van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch, in december 2016 officieel geopend door Koningin Máxima.

Becking en De Widt waren tijdens het carnaval in 2018 tijdens de intocht op zondag te gast in het stadhuis van Den Bosch en liepen in het kielzog van de prins mee om ‘sfeer te proeven’. De in Amerika woonachtige Widt was vrijdagmiddag (met een maskertje op) op de Poeldonk om medailles uit te reiken aan de bouwers van de nieuwe prinsenwagen, die hij direct ook kon zien en er ook voor even op klom.



De in Alphen aan de Rijn geboren Becking is lid van de VVD, woont in Den Haag en heeft drie kinderen. Dat Amadeiro XXVI katholiek is, is voor de Oeteldonksche Club geen bezwaar. Het gegeven dat een prins van Oeteldonk protestant moet zijn, is al lange tijd geen voorwaarde meer: als de prins maar niet uit Den Bosch komt. Woltjes is katholiek, zijn voorganger Karel Noordzij (Amadeiro XXIII) Nederlands Hervormd.

Becking studeerde politicologie in Amsterdam en Utrecht en werkte onder meer bij het Ministerie van Justitie. Hij was van 2003-2009 bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

Commotie als voorzitter van de KRO

In zijn tijd als directievoorzitter van de KRO zorgde Becking in 2010 landelijk voor commotie door de omroepleden in een brief te vragen vooral geen PVV of GroenLinks te stemmen. Dat werd hem sowieso niet in dank afgenomen omdat Becking een vriend van premier Rutten is.