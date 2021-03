Torenhoge vlammen en enorme rookwolken: de brand bij A.V.I. in Den Bosch in beeld

Mode in de oorlog was inventief: jurken van meelzakken en bontkragen van mol en muis

7 maart VUGHT - Trouwjurken van parachutestof, mantelpakjes van afgedankte herenkostuums en jurkjes van meelzakken. Ze zijn te zien in ‘Mode op de bon’ in Nationaal Monument Kamp Vught. Ook vier ontwerpen van studenten van de mbo-opleiding Junior Stylist van het Koning Willem I College krijgen een plekje in de bijzondere expositie.