Tot 16.45 uur geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg door aanrijding

straatbeeld Straat­beeld: Coranacri­sis maakt handgelhy­pe

14:24 Do 27 feb. Het Coronavirus nadert langzaam maar gestaag Brabant. Wie er denkt aan te kunnen ontsnappen, komt in de drogist in elk geval bedrogen uit. Desinfecterende handgels zijn vrijwel nergens meer te krijgen in de Bossche binnenstad.