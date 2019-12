Tot in de late uurtjes feesten op de Bossche Tramkade? Daar gaat naar gekeken worden!

DEN BOSCH - Tot acht uur in de ochtend feesten op de Bossche Tramkade? Dat zou werkelijkheid kunnen worden. Een meerderheid van de gemeenteraad is enthousiast, maar burgemeester Jack Mikkers maakt een pas op de plaats. Die wil in januari eerst een discussie en de mening horen van omwonenden, horeca en jongeren.

De meerderheid in de Bossche politiek wilde dinsdagavond direct al de mogelijkheid dat er op de Tramkade en in de Verkadefabriek en de W2 mogelijk wordt om volgend jaar en in 2021 vier keer per jaar een evenement tot in de vroege ochtenduren te houden.

Voorstel komt uit de lucht vallen

Voor burgemeester Mikkers kwam het voorstel uit de lucht vallen. ,,Juist tussen twee belangrijke beslissingen in. We hebben een maand geleden gesproken over de uitgangspunten voor het evenementenbeleid en we spreken binnenkort over de sluitingstijden voor de horeca. Dat maakt het lastig, omdat we niet alle consequenties van dit voorstel kunnen overzien.’’

Quote Een kans om jongeren­cul­tuur aan de stad te binden André Rotman, VVD De raad stemde met het voorstel van Mikkers in om in januari eerst ‘alle dilemma’s met elkaar te bespreken’. ,,Vervolgens een expertmeeting met omwonenden, horeca en jongeren te houden en dan een beslissing te nemen.’’



Volgens de partijen zou de behoefte om tot laat door te gaan horen bij de muziekstijl en sfeer op of in deze locaties. Tramkade, Verkadefabriek en W2 zijn ook geschikte locaties voor ruimere openingstijden, betoogde André Rotman namens de VVD. ,,Dit is een kans om te kijken of we jongeren aan onze stad kunnen binden. Een kans om jongerencultuur aan de stad te binden’’, aldus Rotman.

Judith Hendrickx van De Bossche Groenen noemde het voorstel van in totaal negen partijen een ‘overval’. ,,Dit heeft nogal wat consequenties voor de omgeving. Het afgelopen jaar waren er vier grote geluidsevenementen, die leverden 25 klachten van overlast op en er zijn daarbij 11 geluidsoverschrijdingen gemeten. U vraagt nogal wat’', reageerde Hendrickx.

Absoluut geen goed idee