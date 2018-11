Tot ontmoetingscentrum verbouwde Petruskerk trekt veel volk

Bossche­naar Marco Kroon bezweek bijna aan geheim: ‘Ik dronk te veel en wilde het leger verlaten‘

6:10 DEN BOSCH - Het geheim over de tegenstander die hij in Afghanistan doodde zonder het te melden, werd Marco Kroon bijna te veel. Hij overwoog het leger te verlaten en dronk meer dan goed voor hem was, vertelt hij in De Telegraaf.