Traditionele Volkskerstzang provinciehuis jaar uitgesteld

Nicolaas­kerk Helvoirt als decor van lezing Tineke Steenbrink over kerkelijke muziek: ‘Het klinkt prachtig’

21 oktober HELVOIRT - In de Nicolaaskerk in Helvoirt is op donderdag 22 oktober een lezing over kerkelijke muziek door Tineke Steenbrink. De lezing is zonder pauze om risico’s te vermijden vanwege het coronavirus.