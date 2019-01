Trap Muyserick Vught eerst losgemaakt van brug, dan verwijderd; geen gevaar voor A2

Naar carnavals­wa­gens Oeteldonk kijken, maar niet naar de nieuwe prinsenwa­gen

12:15 DEN BOSCH - Bij de open dagen van de bouwhal in Oeteldonk zijn in het weekeinde van 9 en 10 februari de vijftien wagens te bezichtigen die op maandag 4 maart door de straten van Oeteldonk trekken. De nieuwe prinsenwagen, gebouwd door 't Heuveltje, is klaar maar dan nog niet te zien.