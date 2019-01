Trein ontruimd op station Den Bosch vanwege vreemde geur, passagiers last van prikkende ogen, brandweer kan niets vinden

Expo-show Elvis in Den Bosch brengt The King weer helemaal tot leven

14:28 DEN BOSCH - Voor menigeen is Elvis Presley een (relatief) vaag begrip, met name voor jongeren. Daarin willen Robin Klarenbeek(57) en Kees Versluys (52) verandering brengen. De een verzamelt al decennialang Elvis-spullen, de ander staat bekend als een van de beste Elvis-zangers van ons land. De twee hebben de handen ineengeslagen, wat is uitgemond in een verrassende rondreizende expositie annex show. Zaterdagavond streek de expo-show Elvis in Memory neer in café De Sjang.