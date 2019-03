Trein ramt scooter op spoor bij Vught, tot 18.30 uur minder treinen

The Voi­ce-finalist Navarone grote klapper op Bevrij­dings­fes­ti­val Den Bosch

16:19 DEN BOSCH/NIJMEGEN- Navarone, de Nijmeegse rockband die vorige maand in de finale stond van talentenjacht The Voice of Holland, is dit jaar een van de grote klappers op Bevrijdingsfestival Brabant. Dat is donderdag bekendgemaakt.