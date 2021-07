Trein van Zomertheater in Den Bosch dendert ook dit jaar door

DEN BOSCH - Het Zomertheater op de Pettelaarse Schans heeft ook dit jaar niet over belangstelling te klagen. Bijna alle voorstellingen zijn zowat uitverkocht. Is in Den Bosch Zuid dan de kip met het gouden ei neergestreken? Wel als het om het concept gaat. Zeker niet in financiële zin.

Het Zomertheater ziet er net als vorig jaar uit om door een ringetje te halen. Toch is het evenement qua sfeer een totaal andere beleving. Geen Milanese Scala-tribunes met een Perfect Sky-overkapping dit jaar, maar een immense opgeblazen hal met een lengte van ruim honderd meter. Het ontbreken van palen is prima voor het zicht op het podium. Er kunnen, als je alle zitplaatsen op de begane grond en op de tribunes optelt, ongeveer 12 honderd bezoekers in.

Podium van Paaspop

„Het decor komt van Paaspop. Het is onze tweede hoofdpodium ‘Phoenix’ om precies te zijn”, vertelt Joop Soree van The Event Warehouse dat één van de vijf partijen achter de organisatie van het Zomertheater is. De Bossche bedrijven Stagelight, Coreworks, Lion Events Support en Jan Vis Entertainment zijn net als in 2020 de andere partners.

Quote Die 1,5 meter afstand zit verweven in ons concept Jan Dirk Vis , Jan Vis Entertainment

Alle geprogrammeerde optredens leveren tot nu toe een volle bak op. De voorstelling van Floor Jansen is geen uitzondering op die regel. Ook de resterende concerten zijn al zowat uitverkocht. „Het mooie is dat we ons op het gebied van de persoonlijke veiligheid geen zorgen hoeven te maken. Iedereen zit keurig op afstand. Die 1,5-meter is verweven in ons concept. Een keuze die perfect past binnen de huidige richtlijnen van de overheid”, verduidelijkt Jan Dirk Vis. „Dat is de voornaamste reden waarom we nu ondanks de geldende restricties lekker kunnen doorgaan.”

Quote Zomerthea­ter levert minder op, maar het belangrijk­ste is nu de positivi­teit Willem de Leeuw, Lion Support Event Volledig scherm Een foto vanuit het publiek. De voorstelling was donderdag uitverkocht. © Brigit Groeneveld

„Dat klopt als een bus”, vult Willem de Leeuw, eigenaar van Lion Events Support, aan. „Helaas levert het Zomertheater met de vanwege corona mindere bezoekersaantallen voor alle vijf partijen financieel weinig op. Maar het belangrijkste is nu de positiviteit die bij iedereen merkbaar is. Van de schoonmaker tot de artiest. We zijn vooral blij eindelijk weer iets om handen te hebben.”

‘Schade inhalen’

Het publiek is ook enthousiast over het feit dat er weer iets mag.. „Ik ben anderhalf jaar niet meer naar een live-concert geweest. Zit ik hier potverdikkie ineens bij Floor Jansen, één van de beste artiesten die ik ken”, reageert Linda van Riel uit Zoetermeer. „Voor mij geldt ongeveer hetzelfde”, aldus Bart Clement uit Vinkel. „Met dat verschil dat ik de afgelopen twee weken al getuige ben geweest van concerten van Rex Pharao en Navarone. Het voelt alsof ik zo snel mogelijk de schade wil inhalen.”